Asambleja e Partise Socialiste ka zhvilluar mbledhjen e radhes ku ministrat dhe drejtuesit e qeverise kane raportuar mbi performancën e tyre, analizat e zhvilluara nga PS dhe grupi parlamentar me çdo ministër të qeverisë. Ne fjalen e tij, kryetari Edi Rama u tregua i ashper me kabinetin qeveritar ku sipas tij nuk jane ne lartesine e duhur me punen qe kane bere prandaj ai paralajmeroi ndryshime te ministrave ne shtator.

Nder te tjera Rama tha se do te nisin pergatitjet per zgjedhjet e vitit 2019. Ku do te kalojne ne votebesim popullor te gjithe kandidatet per kryetar bashkie. Ai beri te ditur se do te jete populli qe do te percaktoje se cili kandidat do te perfaqesoje partine socialiste ne zgjedhje perpara se te shkojne tek kutia e votimit.