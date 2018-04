Ka qënë një ndër futbollistët e rinjë më të spikatur të pas viteve ’90-të, por një aksident tragjik I ndodhur në vitin 1994 ia preu ëndërrat, Artan Medjes. Që prej asaj dite të zezë për futbollin shkodran, ku përpos Artan të përfhirë në aksident ishin edhe disa futbollistë të tjera shkodranë, por që fatmirësisht shpëtuan kanë kaluar plot 24 vite. Në përkujtim të kësaj figure sportiv, kanë qënë kolegët e tij të fushës së lojës , dhe në veçanti Alban Neziri qe përkujtuan shokun e tyre të fushës së futbollit. Ne kupen e organizuar moren pjese familja Medja si dhe shoke e koleg , si Ismet Hoxha dhe Taip Piraniqi, Armir Grima, Edi Martini, Suad Lici, Safet Osja, Uliks Kotrri, Brikeno Bizi, etj.

me emcion janë pritur edhe dhuratat e dorëzuara për familjen “Medja”, një uniform sportive me numrin 10-të që luante Artan Medja në fushë, si dhe një orë shoqëruar me foton e Artanit punuar nga sportdashësi Saimir Beqiri.