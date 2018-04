Reforma e ujit te pijshem nuk do te jete vetem ne qytet, por do te shtrijhet edhe ne njesite administrative. Kjo u be e ditur nga shefi i marredhenjeve me klientin Gjenerin Kopcari gjate nje interviste per Tv1 Channel.

Kopcari thote se ndxermarrja e ujesjelles kanalizimeve eshte e vetedijshme se njesite administrative jane me problem se pjesa e qytetit, megjithate fushata sensibilizuese ka nisur prej javesh nga inspektoret.

Reforma e nisur prej 2 muajsh per biznesin dhe qe nga data 1 mars per familjaret ka sjell pruduktivitet pasi jane lidhur qindra kontrata dhe akt-marreveshje. E njejta gje synohet qe te behet edhe me abonentet ne njesite administrative te Bashkise Shkoder, duke minimizuar keshtu informalitetin.