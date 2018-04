Bizneset ne zonat turistike e Qarkut te Shkodrës si Velipoje, Shiroke, Razem, Kelmend, Theth e tjerë, janë njohur me standardet e produkteve ushqimore qe te përdorin për konsumatorët gjate sezonit veror turistik. Kjo si mase paraprake, për këtë sezon, nga dega autoritetit kombëtar i kontrollit te ushqimit, Shkoder:

Ato qe nuk mund ti plotësojnë standardet e kërkuara për ushqime, do te mbyllen:

Rajoni i Shkodrës ka 3 pika doganore, Muriqani, Hanin e Hotit dhe Vermoshin. Vetëm nga Hani i Hotit realizohet qarkullim i mallrave, ndaj kontrolli ne këtë pike për ushqimet qe hyje ne vendin tone, do te jete maksimal:

Drejtoresha e AKU-se Shkoder, Hasije Sadria, tha se gjate këtij sezoni do te bashkëpunohet edhe me inspektoret e bashkive si dhe ata te tatimeve, me qellim qe te parandalohet çdo tentative e hedhjes ne treg te ushqimeve te skaduara.