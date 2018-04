Kreu i grupit parlamentar të LSI, Petrit Vasili ka reaguar pas fjalës së kryeministrit Edi Rama në Asamblenë e PS. Përmes një postimi në Facebook, Petrit Vasili thotë se kryeministrit i ka vdekur qeverisja dhe ka zgjedhur të jetë armik i të varfërve. Sipas tij taksat kanë rikthyer skamjen e viteve 1990 dhe se shqiptarët janë pa drejtim.

Statusi i plotë:

Kryeministrit i ka vdekur qeverisja dhe ka zgjedhur te jete ARMIK i te varferve.

Kryeministrit i ka vdekur perfundimisht qeverisja.

Taksat feudale kane rikthyer skamjen e fundviteve 90′, qe i beri shqiptaret tu hipin anijeve e te ikin nga Shqiperia.

Varferia qe mbolli ky armik i betuar shqiptareve riktheu pas 27 vjetesh emigracionin e mijra shqiptareve nga femijet deri tek te moshuarit.

Ky kryeminister e beri Shqiperine duke filluar nga Tirana, vendin me te pasigurte dhe ku krimi i organizuar dhe trafikantet sundojne vendin dhe kryeministrin.

Ky kryeminister qe po shkaterron mijra bisnese mban fjalime ne varrimin masiv te bisnesit shqiptar.

Ky kryeminister armik i varferve dhe mik i oligarkeve u tregoi shqiptareve deren e braktisjes se vendit.

Ky kryeminister i qindra kullave te Tiranes ka krijuar qeverisjen-lavatrice te parave krimit te organizuar mu ne mes te Tiranes.

Ky kryeminister qe i grabit edhe buken e gojes duke mbajtur TVSH me te frikshme edhe per vajin fasulet,shqerin dhe miellit nuk ka më asnje lidhje me shqiptaret ka zgjedhur te jete ARMIKU I TYRE dhe mik i neshtruar e perfitues i pangopur i oligarkeve.

Kush nuk e sheh ose eshte miop ose eshte i kapur,rruge te trete nuk ka.

Shqiptaret jane pa drejtim.