Teksa institucionet i kane lene vendin njeri-tjetrit mbi referimet monotone ne masat e ndermarra per mbarevajtjen e sezonit turistik, ndryshe ka ndodhur me uniformat blu. Aspak te kenaqur me punen e institucioneve, shefi I sigurise publike ne Policine e Shkodres Petrika Dumka ka kerkuar qe bashkia Shkoder te zbatoje ligjin ne dhenien e lejeve ndertimore, ato per lokalet e nates mbi muziken, apo edhe kontrollet ne çisterna dhe bombula gazi nga inspektoriati mjedisor

Ne te njejten linje eshte edhe shefi i stacionit policor Velipoje i cili thote se per cdo gje kerkohet te nderhyhet policia.

Policia vendore ka kerkuar ne menyre te prere qe cdo institucion te kryeje detyrat qe ka, dhe te mos kerkohet nderhyrja e policise pasi jane shkelur ligjet per jave me radhe, ashtu sikurse rendomt ndodh ne cdo sezon turistik.