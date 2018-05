Rama paralajmëron rritje pagash për infermierët

Kryeministri Edi Rama paralajmëroi rritje të mëtejshme të pagave të infermierëve. Gjatë Kongresit të parë Kombëtar të Infermierisë, Rama tha se do të bëhet çmos rritja e pagave për këtë kategori brenda këtij viti, pa dhënë detaje të tjera.

Rama: Sot do t’ju them që këtë vit do të bëjmë çmos që ta rrisim përsëri pagën tuaja. Dhe pse do të bëjmë çmos që ta rrisim? Për disa arsye, por ndër të cilat njëra është sepse shumica juaj janë gra. Sa më shumë të rrisim pagat e grave, aq më mirë shkojnë punët në llogari në familje.