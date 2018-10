Ish-kryeministri Sali Berisha thotë se pronari i laboratorit të heroinës në Has u lajmërua nga oficerë të antidrogës se po përgjohej që më datë 10 shtator. Kjo ka bërë që ai të arratisej nga vendi.

Reagimi i plotë:

Me dt 10 shtator antidroga njoftoi Admir Hoxhen, pronarin e fabrikës se heroinës se ishte ne përgjim!

Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital. sb

Respekte z Berisha nga te dhenat te sigurta per Admir hoxhen pronarin e resort Ador ne rinas qe eshte i implikuar ne punishten e heroines ne kukes ai ka lidhje shume te fuqishme me pushtetar te lart dhe edht lajmerua me dt 10 shtator nga agjent te antidroges te policise se shtetit qe ishte ne pergjim dhe te arratisej nga vendi. Admiri e dha lokalin me qera nje arabi dhe largoj personelin punetor fshihu kamerat e zhduku provat dhe largoj nje sasi te madhe kokaine e heroine nga depot e resortit.ai e kishte mbyllur licensen para dy viteve dhe operonte me pak pun ne resort.ai ishte garant i hashashit ne turqi dhe vlera e hashashit vinte ne shqiperi heroin.