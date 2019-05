“Askush nuk mund ti ndalë zgjedhje, as opozita”

Ministri i Brendshëm Sandër Lleshaj deklaron se askush nuk mund të ndalë zgjedhjet.

“Zgjedhjet do zhvillohen. Askush nuk mund ti ndalojë. As opozita.Nndalimi i tyre nuk është atribut i kurrkujt, askush nuk mund t’i ndalojë zgjedhjet, zgjedhjet janë të qytetarëve shqiptarë. Sigurisht që nëse do të ketë njerëz që do të dalin nga kufijtë e arsyes dhe të ligjit, patjetër që organet përkatëse të sigurisë dhe të ligjzbatimit do të marrin masat e duhura. Plane ka për gjithçka.

Lleshaj paralajmëroi se kush tejkalon reagimin patjetër.