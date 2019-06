Seanca gjyqesore per ish- deputetin Bardh Spahia.

Ish deputeti Ervin Salianji ne mbeshtetje te tij, flet per Tv1 Channel:

Ky eshte nje arrestim politik, ju e mbani mend djegien gomave, shkaterrimin e Shqiperise me 21 janar te Partise Socialiste dhe nuk ka pasur asnje arrestim te asnje niveli.

Ky eshte nje provokim per demokratet per qytetaret dhe per ish deputete qe kane lene mandatet. Ky eshte nje provokim qe i behet opozitareve.

Nga pikepamja formale zgjedhje nuk ka sepse nuk ka nje dekret, nuk ka zgjedhje sepse ka vetem nje kandidat, zgjedhjet jane te lira kur qytetaret zgjedhin mes alternativash, keshtuqe padiksutim nuk ka dhe nuk ka per te pasur zgjedhje.