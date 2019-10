Mjeshtri i madh i sportit te peshengritjes, Genc Barkiqi ishte i ftuar ne rubriken sportive “Sport Show” ne Tv1 Channel pas vleresimit me çmimin “Mirenjohje” nga bashkia e Shkodres mes me te mireve ne 100 vite peshengritje.

Barkiçi: Une falenderoj kryetaren e bashkise, Voltana Ademi per kete mirenjohje qe na dha, mes gjigantave te sportit shqiptare.

Keto peshngrites qe ishin prezent e meritonin nje titull te tille, ishte nje darke shume e kendshme sepse isha pjese e Faruk Kalleshit dhe Asim Belinoves sepse eshte nje brez shume para nesh. Gjithashtu sepse kisha edhe Erkand Qerimaj ne krah. Shume e kenaqur kurr merr lavderime, sepse vleresohet puna, sepse ka qene nje pune jashtezakonisht e madhe.

Une sportin e kame lene ne vitin 2003, ishte gara e fundit qe bera ne kampionatin europian ne Greqi, ku nderkohe qe nje vit me pare kisha filluar edhe si trajner per Erkan Qerimaj ku qe ne vitiet e para u pa qarte se ai djale ishte garant per kampion bote dhe ashtu ndodhi.

Pikat me kulmore si sportist jane te shumta, ku mund te permend garat olimpike, lojerat mesdhetare, nje kampionat boteror, 13 kampionate europiane e shume aktivitete te ndryshme.

Ndersa si trajner pika kulmore ka qene me Erkandin ne Kine kur doli kampion bote.

Ne momentin qe eshte prishur stadiumi per tu rregulluar, eshte prishur edhe palestra e peshengritjes. Ndersa tani me disa sportista te tjere punojme tek nje palester private, por nga kryetarja e Bashkise na eshte premtuar se shume shpejt do te realizojne palestren. Ne stervitemi, por nuk jemi te gjithe bashke sepse nuk jane kushtet per te bere ekipin komplet ashtu siç jemi mesuar gjithmone.