Inxhinieri dhe gjeologu Stak Vukaj ne studion e ” I ftuari i dites” foli gjate rreth termetit te ndodhur mengjesin e 26 nentori si dhe shpjegoj matjen e shkalles rihter dhe balle.

Stak Vukaj: Termeti ndodhe gjithmone atehere kur prishet ekuilibri i mases shkembore, e cila coptohet dhe disekuilibrohet duke krijuar keshtu nje peshe te madhe.Energjia qe krijohet aty dhe potenciali eshte i madh dhe keshtu arrine qe energjine kinetike ta shnderroje ne vale transmetuese sizmike. E gjithe kjo amplitude qe eshte edhe qendra matet me rihter qe kete here ishte 6.4 qe llogaritet me 8 balle. Nje rihter shumezohet me 1.25 dhe i takon 8 balle.Kjo llogaritje vjen nga shkalla e shkaterrimit te objekteve.