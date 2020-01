Besmir Mataj permes shoqates ne te cilen punon, por edhe individualisht ka deshire te ndihmoje njerezit dhe te jete gjithmone krah tyre, per te zgjidhur ne kete menyre nje problem sado te vogel.

Ai ishte i ftuar kete mengjes ne studion e emisionit “Start” ne Tv1 Channel per te folur per nismen e tij te fundit ne shkollen e Gruemires, ku Besmiri dhuroj nje vlere te konsiderueshme monetare me te cilat do te bliheshin libra per shkollen.

Mataj: Ne shenje falenderimi ndaj Zotit, une kam vendosur qe çdo vit rrogen e fundit ta bej donacion. 4-5 vitet e fundit jam munduar qe te gjej familje qe jane vertete ne nevoje, por kam vene re se sado qe eshte shume e mire ajo ndihme per momentin, ne fund te muajit sikur harrohet.

Kete vit e pashe te arsyeshme qe te kontribuoj diçka qe mund te jete me afatgjate. Pra qe ky kontribut te ngelet edhe per neser apo pasneser dhe ku me mire sesa tek libri. Pas bisedes qe pata me mesuesen e asaj shkolle Kozeta Bruçi mendova t’i ofroja kendin sportiv te shkolles, ndersa mesuesja Kozeta me sugjeron qe te kontribuohet ne libra. Keshtuqe morem listen e librave te detyruar nga shteti dhe arritem t’i blinim dhe te kompletonim biblioteken e asaj shkolle.