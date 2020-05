Franca ka njoftuar një listë me fjalë alternative për termat në gjuhën angleze, të tilla si ”clickbait”, ”podcast” dhe ”deepfake” dhe Komiteti i pasurimit të gjuhës frënge (CELF) e ka botuar atë në një buletin zyrtar të qeverisë. Ky organ ka botuar për vite me radhë rekomandime leksikore në përpjekje për të luftuar the mbetjen e termave angleze në frëngjisht.

Ndër shprehjet që arritën të mbrohen nga ndikimi i gjuhës angleze gjatë vitit 2018 është ”fake news”, një i preferuar i presidentit amerikan Donald Trump. CELF rekomandon francezët të përdorin termin “informacion i gabuar” (informacion i gabuar, jo i rremë) ose fjala “infox”.

Agjencia po bashkëpunon me Akademinë Franceze, një institucion shkencor i themeluar në 1635, për të hartuar terma dhe fjalë alternative në gjuhën angleze, të cilat po bëhen më të zakonshme në përdorimin e përditshëm në Francë. Kështu që “emaili” në frëngjisht u bë “courriel” (postier).

Shprehjet dhe fjalët angleze janë më të zakonshmet në internet, kështu që gjuhët e tjera evropiane janë duke u përpjekur t’i ndryshojnë ato dhe t’i përshtatin me fjalorin e tyre.