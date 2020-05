Nga Dritan Kaba –

Genoveva Ruiz Calavera e vetmja gje qe ka ecur mire fare tek Ramaforma ne Drejtesi jane paga juaj, dietat, shpërblimet dhe dhuratat e tua, si edhe te “eksperteve te ONM!

Përgjegjësi nuk mban askush!

E mban mend si i përzgjodhët vetinguesit ne shkelje te Kushtetutes dhe nje perzgjedhjeje antikushtetuese?

E mban mend si i percaktuat anetaret e KLP dhe KLGJ kur vete ONM deklaroi se jane me moral te dyshimte dhe nivel nenmesatar per dijet e tyre?

Po pagesat qe duhet te bejne shqiptaret per gjyqet qe do fitojne ata qe jane perjashtuar pa te drejte nga kjo trupe kush do i paguaje? Ti apoa ONM-istat?

Jo e dashur Genoveva, asgje nuk ka ecur mbare ne Ramaformen ne Drejtesi! Kemi 3 vite pa Gjykate Kushtetuese dhe jane te pakten mbi 9 ligje antikushtetues ende ne fuqi, qe kane deformuar jeten e shqiptareve!

Kush do ja paguajee shqiptareve demet nga Ligji antikushtetues i Dividentit? Jane mbi 150 milion euro te superkompanive qe i iken buxhetit te shtetit dhe shkuan ne kompanite ofshore!

Asgje nuk ka ecur mire! Asnje dosje per korrupsion nuk eshte hetuar! Kriminelet dhe kapobandat jane tashme te lire! Ne krye te SPAK kemi nje njeri, qe ka ndjekur penalisht te rinjte ne kohen e diktatures per tentative arratisje! Ne krye te KLP dhe KLGJ kemi kusherinj, kuneter dhe shoqe te deputeteve te PS!

Jo e dashur, nuk mbulohet dielli me shoshe!