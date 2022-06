Rusia godet Kievin me raketa për herë të parë që prej më shumë se një muaji

Rusia goditi me raketa Kievin, duke pretenduar se shkatërroi tanke dhe automjete të tjera të blinduara të dhuruara nga Evropa për Ukrainën. Që nga 28 prilli kryeqyteti i Ukrainës kishte rënë në qetësi, ndërsa presidenti rus Vladimir Putin të dielën paralajmëroi perëndimin se furnizimi me armë i Ukrainës do të zgjaste konfliktin. Ai tha se Moska do të godiste objektivat që nuk ishin goditur ende nëse Perëndimi do të do të vazhdonte me dërgesa të sistemeve me raketa.

Forcat ruse sulmuan me raketa kryeqytetin e Ukrainës. Që nga vizita e Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së, Antonio Guterres në 28 prill në Kiev nuk ishin kryer sulme.

Sipas autoriteteve ukrainase raketat ranë në lagjet Darnytskyi dhe Dniprovskyi, në periferi të Kievit. Të paktën një person u shtrua në spital dhe fatmirësisht nuk ka viktima, tha kryebashkiaku Vitaly Klitschko.

Serhiy Leshchenko, një ndihmës i shefit të shtabit të Presidentit Volodomyr Zelenskiy, tha se raketat kishin si qëllim të godisnin infrastrukturën hekurudhore në kryeqytet. Nga ana tjetër ministria ruse e Mbrojtjes tha se sulmet me raketa nga distanca kishin shkatërruar tanket T-72 dhe automjetet e blinduara që i ishin dhënë Ukrainës nga vendet e Evropës Lindore.

Në një intervistë për mediat ruse, Presidenti Vladimir Putin paralajmëroi se çdo dërgesë e sistemeve të raketave nga perëndimi në Ukrainë do ta shtynte Moskën të godiste “objekte që ende nuk janë goditur.”

“E gjithë kjo bujë rreth dërgesave shtesë të armëve, për mendimin tim, ka vetëm një qëllim: të zvarritet konflikti i armatosur sa më shumë që të jetë e mundur”, tha zoti Putin.

“Nëse Kievi merr raketa me rreze më të gjatë”, shtoi ai, “Moska do të nxjerrë përfundimet e duhura dhe do të përdorë mjetet tona të shkatërrimit, të cilat i kemi mjaftueshëm, për të goditur ato objekte që nuk i kemi goditur ende”.

Analistët ushtarakë thonë se Rusia shpreson të marrë nën kontroll rajonin lindor të Donbasit, ku separatistët e mbështetur nga Moska kanë luftuar me qeverinë ukrainase për vite me radhë, përpara se të mbërrijnë në Ukrainë sistemet raketore me rreze të mesme veprimi.

Pentagoni tha në fillim të kësaj jave se do të duhen të paktën tre javë për të futur armët precize amerikane dhe trupat e trajnuara në fushën e betejës.