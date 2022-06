INSTAT/ Paga mesatare është rritur me 5 mijë Lekë, shkon në 59 mijë Lekë

Gjatë periudhës 3-mujore të këtij vitit, paga mesatare mujore në Shqipëri sipas INSTAT është 59 mijë Lekë duke sjell një rritje me 5,8 %, krahasuar me të njëjtin 3-mujor të vitit të kaluar. Më të paguarit rezultojnë menaxherët, ligjvënësit e nëpunësit e lartë të administratës shtetërore, ndërsa më të keqpaguarit mbeten të punësuarit në sektorin e bujqësisë.

