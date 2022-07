Kjo e dielë do të jetë me kthjellime në zonën perëndimore, ndërsa veri-lindje dhe jug-lindje do të ketë vranësira mesatare.

Temperaturat e ajrit parashikohen 17-18 gradë, ndërsa gjatë ditës 36 gradë C në veri, ndërsa në zonat e ulëta dhe në bregdet, temperaturat do të arrijnë deri në 35-39 gradë C.

Era do të jetë me drejtim veri-perëndim me shpejtësi 7-12 m/sek dhe dallgëzim 4 ballë në det të hapur.