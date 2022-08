Raporti/ 90 mijë shqiptarë dhe të huaj kanë hyrë në vendin tonë në 24 orët e fundit

Gjatë 24 orëve të fundit, në pikat kufitare të vendit ka pasur një fluks të lartë hyrjesh. Sipas shifrave të publikuara së fundmi nga policia, në të gjitha pikat kufitare në vend, kanë hyrë në total rreth 90 mijë shtetas shqiptarë dhe të huaj.

Po ashtu rreth 23 400 automjete kanë hyrë në tokën shqiptare, duke bërë që policia rrugore të shtojë kontrollet për parandalimin e aksidenteve.

Njoftimi i Plotë:

Masa të shtuara për përballimin e fluksit të lartë në hyrje, në të gjitha pikat e kalimit kufitar, si dhe për parandalimin e aksidenteve rrugore. Rreth 90 000 shtetas shqiptarë dhe të huaj, si dhe 23 400 automjete, kanë hyrë në vendin tonë, gjatë 24 orëve të fundit.

Në Kakavije dhe në Kapshticë vijon fluksi në hyrje. Deri tani kanë hyrë mbi 23 000 shtetas dhe 7 000 automjete. Nga Policia Kufitare janë marrë masa për shtimin e sporteleve dhe krijimin e lehtësirave ligjore, me qëllim eleminimin e radhëve të gjata. Po në këtë kuadër, drejtuesit e Policisë Kufitare kanë marrë kontakt me homologët e tyre në doganën greke, për të shtuar sportelet, me qëllim që lëvizja të jetë e njëtrajtshme. Policia greke ka shtuar sportelet dhe aktualisht po punohet me sportele të shtuara, në të dyja pikat e kalimit kufitar, shqiptare dhe atë greke, në Kakavije dhe në Kapshticë.

Fluks ka patur dhe në pikat e tjera të kalimit kufitar. Në aeroportin “Nënë Tereza” dhe në aeroportin e Kukësit kanë hyrë rreth 13 500 shtetas shqiptarë dhe të huaj; në Portin e Vlorës dhe të Durrësit kanë hyrë rreth 12 500 shtetas dhe 2 400 mjete; në Muriqan, në Hanin e Hotit, në Morinë, Bllatë dhe në Qafë Thanë kanë hyrë rreth 41 000 shtetas dhe 14 000 automjete.

Në të gjitha pikat e kalimit kufitar janë shtuar sportelet dhe burimet njerëzore. Gjatë 24 orëve të fundit kanë dalë nga vendi ynë rreth 70 000 shtetas shqiptarë dhe të huaj, si dhe rreth 21 000 automjete. Gjatë procedurave në dalje nuk janë krijuar radhë dhe nuk është evidentuar asnjë problem.

Masa janë marrë edhe në akset nacionale, me qëllim shmangien e aksidenteve. Në të gjitha akset rrugore nacionale, Policia Rrugore ka rritur prezencën me shërbime në lëvizje, si dhe në mjete logjistike, radarë automatikë dhe makina inteligjente, për monitorimin e qarkullimit, kryesisht për shpejtësinë, parakalimet e gabuara, përdorimin e celularit gjatë drejtimit të mjetit, mospërdorimin e rripit të sigurimit dhe shkelje të tjera që janë burim aksidenti.

Policia e Shtetit apelon për të gjithë përdoruesit e rrugës, drejtues mjetesh dhe këmbësorë, që të respektojnë me rigorozitet rregullat e qarkullimit rrugor dhe të denoncojnë në 112 dhe në Komisariatin Dixhital, çdo rast të paligjshmërisë, duke iu garantuar anonimat të plotë, reagim të menjëhershëm e të paanshëm.