E ftuar në emisionin ”Start” në Tv1 Channel Miranda Mazi

Shkodra eshte qyteti i gjerave te bukura, i pasjoneve te jashtezakonshme dhe i njerezve te perkushtuar. Nje nga keto njerez eshte edhe profesoresh Miranda Mazi e cila realizon gjera plot pasjon dhe per te sjelle gjithmone te bukuren ne kendveshtrimin e saj por edhe te te tjereve. Me nxenesit e saj profesoresh Miranda ka krijuar nje teater kukullash dhe jo ne teatrin ‘’Migjeni’’ sic jemi mesuar ta shikojme por kete here teatri i kukullave na vjen nga nje shkolle.

Mazi: Gjerat erdhen shume natyrshem dhe bukur, krijuam dicka qe besoj se ja kemi arritur qellimit qe kemi pasur. Ju kemi dhuruar femijeve momente te bukura dhe shume dashuri.

Idene e kisha te projektuar qe ne vitin e kaluar por ngeli si nje projek. Kur dy nxenese me kerkuan nje ide per nje konkurs qe ata kishin, une ju a thashe menjehere sepse e kisha si enderr qe ta realizoja teatrin e kukullave. Vajzat punuan fort dhe u vlersuan me cmimin e dyte.