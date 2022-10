The Times: Mbi 10 mijë burra shqiptarë janë futur në Britani ilegalish.Frikë nga krimi i organizuar

“The Times”, shkruan sot se kufijtë e Britanisë janë “të mbingarkuar” nga kalimet e emigrantëve në Channel, sipas deklaratës së zyrtarëve të Home Office, teksa zbuluan se 10,000 burra shqiptarë kishin mbërritur me varka të vogla këtë vit.

Dan O’Mahoney, komandant klandestin i kërcënimit të Kanalit për Forcën Kufitare, tha se deri në 2 për qind e popullsisë së rritur meshkuj të Shqipërisë kishte udhëtuar në Mbretërinë e Bashkuar me varka të vogla.

Ai ia atribuoi “rritjes eksponenciale” bandave kriminale shqiptare që “fituan një terren” në Francën veriore. Pasi atje, shqiptarët u vunë në kontakt me bandat shqiptare në MB, të cilat dominonin në tregtinë e drogës, trafikimin e qenieve njerëzore, armët dhe prostitucionin, i tha ai komitetit të punëve të brendshme.

“Ata do të zhduken, do të punojnë ilegalisht në Britaninë e Madhe për ndoshta gjashtë muaj, ndoshta një vit, do t’i dërgojnë paratë në shtëpi dhe më pas do të kthehen në Shqipëri,” tha ai.

Zyrtarët francezë kanë ndaluar 42 për qind të kalimeve të emigrantëve këtë vit, nga 50 për qind që ishte vitin e kaluar, u thanë deputetëve. Francezët kanë kapur 28,000 kalime këtë vit, që do të thotë se 66,000 janë tentuar. Duke pranuar tendosjen në kufi, O’Mahoney tha: “Nëse francezët nuk do të ndalonin . . . ato kalime, do të shihnim më shumë se 2000 njerëz në ditë që mbërrinin me varka të vogla, do të ishte krejtësisht e pamenaxhueshme. Një sistem që tashmë është i mbingarkuar do të ishte në pikën e thyerjes.”

Komiteti i punëve të brendshme dëgjoi gjithashtu se vetëm 4 për qind e kërkesave për azil nga migrantët që kaluan Kanalin vitin e kaluar ishin pranuar, duke e çuar koston e strehimit të tyre në hotele në pothuajse 7 milionë funte në ditë Nga rreth 1000 kërkesa të vitit të kaluar që u plotësuan, 85 për qind iu dha azil. Pretendimet për 27,000 emigrantë të tjerë janë ende të pazgjidhura, duke shtuar një numër të mbetur prej më shumë se 110,000.

Dan Hobbs, drejtori i azilit, mbrojtjes dhe zbatimit të Home Office, i tha komitetit të punëve të brendshme: “Ka një sfidë në përpunimin e kërkesave për azil në kohën e duhur për momentin.”

Abi Tierney, drejtor i përgjithshëm i Zyrës së Pasaportave dhe vizave dhe imigracionit në Mbretërinë e Bashkuar, i tha komitetit se ngecja kishte çuar koston e strehimit të azilkërkuesve në hotele në 5.6 milionë funte në ditë. 1.2 milionë funte të tjera në ditë po paguheshin për të vendosur në hotele gati 10,000 refugjatë afganë që u larguan nga pushtimi i talebanëve në gusht të vitit të kaluar.

Fatura totale është të paktën 2 milionë paund më shumë se sa ka shpenzuar qeveria në shkurt. Tierney pranoi se kjo kosto ka të ngjarë të rritet më tej, duke pasur parasysh numrin e kalimeve të emigrantëve që po bëheshin. Më shumë se 38,000 njerëz kanë mbërritur në Mbretërinë e Bashkuar pasi kaluan Kanalin me 900 varka këtë vit, krahasuar me 28,526 vitin e kaluar.

Shumica e emigrantëve që bëjnë kalimin janë dërguar nga Dover në një qendër të përpunimit të azilit rreth 20 milje larg në vendin e aeroportit Manston në Kent. Megjithatë, numri i migrantëve që mbahen në objektin afatshkurtër ndërkohë që janë duke u përpunuar kërkesa është tejkalim i kapacitetit, dhe disa po qëndrojnë për një muaj, pavarësisht se janë menduar të qëndrojnë për një maksimum prej 48 orësh.

David Neal, kryeinspektori i kufijve dhe imigracionit, tha se kushtet në qendrën e përpunimit ishin të mjerueshme. Ai vizitoi vendin të hënën dhe tha se nuk ishte më i sigurt. Ai i tha komisionit të punëve të brendshme se mbeti pa fjalë nga ajo që pa dhe po i shkruante sekretarit të brendshëm për shqetësimet e tij.

Neal tha: “Kam folur me një familje afgane, e cila kishte qenë në një marque për 32 ditë. Pra, kjo është në një marque . . . me dyshekë në dysheme, me batanije, për 32 ditë. Është një situatë vërtet e rrezikshme. Po dështon në adresimin e cenueshmërisë. . . Ka rreziqe atje për sa i përket zjarrit, për nga çrregullimi, për sa i përket mjekësisë dhe infeksionit.”

Gjithsej 12,000 emigrantë shqiptarë kanë mbërritur në Britaninë e Madhe me varka të vogla këtë vit, një rritje nga 800 vitin e kaluar dhe 50 në 2020.

“Ky %shtë numër prej 10,000 është midis 1 dhe 2 për qind të të gjithë popullsisë së rritur mashkullore të Shqipërisë”, i tha O’Mahoney komitetit të punëve të brendshme.

Më vonë ai sqaroi se përqindja lidhej me popullsinë e meshkujve të moshës 20 deri në 40 vjeç.

Shumica e emigrantëve shqiptarë paraqitën kërkesa për azil ose thanë se ishin viktima të skllavërisë moderne , tha O’Mahoney. Një numër i madh “po luanin qëllimisht me sistemin”, shtoi ai, dhe një numër në rritje u zhduk nga hotelet e përdorura për të strehuar azilkërkuesit brenda disa ditësh nga mbërritja.