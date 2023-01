Ditë me diell por temperatura deri -3 gradë C. Parashikimi i motit për sot

Vendi ynë do të jetë nën ndikim të kushteve atmosferike të qendrueshme por të ftohta këtë të enjte.

Moti parashikohet me alternime kthjellimesh dhe vranësira.

Në orët e mëngjesit, nëpër lugina do të shfaqet mjegulla e mjegullina kalimtare.

Përgjatë akseve rrugore në zonat malore ka prezencë të akullit. Era do të fryjë me drejtim nga kuadrati i veriut me shpejtësi 1-7m/s. Valëzimi në dete i forcës 1-2 ballë.

Temperaturat parashikohen:

në zona malore -3 deri 3°C

në zona e ulëta -2deri 12°C

në zona bregdetare 2 deri 12°C