Deputetja e PS, Luljeta Bozo: “ Revolucioni është një vullkan njerëzish që të marrin para”

Deputetja më e vjetër e parlamentit thotë në lidhje me “revolucionin” e Saliut: “Ky vetëm revolucion nuk është… revolucioni është një vullkan. Nuk është me aq njerëz sa dolën në protestë. Revolucioni vjen nga një revoltë e përgjithshme për gjërat që njerëzve u ka ardhur laku në fyt. Kur ngrihet në protestë duhet të kesh një objektiv, për çfarë po ngrihesh? Në lidhje me zyrtarin e FBI? Për mua nuk është kauzë. Të mbarojë hetimi dhe pastaj të ngrihen. Me këto protesta nuk bie jo ky kryeministër, por asnjë. Bie vetëm nga vota e popullit”, u shpreh Luljeta Bozo.