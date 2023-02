Sot mbledhje e përbashkët e qeverisë shqiptare me atë të Malit të Zi, Abazoviç pret Ramën

Mbahet sot për herë të dytë një mbledhje e përbashkët mes qeverisë shqiptare dhe asaj të Malit të Zi.

Ka qenë i zoti i shtëpisë, kryeministri i Malit të Zi, Dritan Abazović a që ka pritur në një ceremoni zyrtare homologun e tij shqiptar, Edi Ramën dhe ministrat e tij.

Mësohet se mbledhja do të në ndërtesën e Akademisë Malazeze të Shkencave dhe Arteve në Podgoricë. Në këtë mbledhje do nënshkruhen një sërë marrëveshjesh ndërshtetërore, të cilat janë me rëndësi për avancimin e bashkëpunimit dypalësh, mes tyre marrëveshja Bilaterale për ndërtimin e urës në lumin Buna.

Pas nënshkrimit të dokumenteve të përbashkëta planifikohet të mbahet konferenca për shtyp e Kryeministrit të Malit të Zi, Dritan Abazović dhe kryeministrit të Shqipërisë, Edi Ramës.