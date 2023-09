Me kërkesë të OST e cila do të kryejë remont të planifikuar, në datën 15 shtator gjatë intervalit kohor 08:00-16:00 do të stakohet energjia në disa zona në Shkodër, mes të cilave edhe në Dobraç, ku është Stacioni i Pompave të Ujësjellësit Shkodër.