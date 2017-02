Bashkia e Lezhes shkel ligjin

Bashkia e Lezhës shkel ligjin, duke ulur me 10% pagat e administrates. Vendimi është marrë pa u kaluar në këshillin bashkiak, por vetëm me firmën e titullarit, ç’ka përbën një rast të paprecedent. Por institucioni në fjalë përmes drejtoreshes së financës e argumenton vendimin me vështirësite financiare që po kalon kjo bashki.

Që nga muaj janar pagat e administrates së Bashkisë Lezhë janë ulur me 10%. Keshilli i Bashkisë për vitin e kaluar ka miratuar pagat e administrates në maksimumin e lejuar me ligj, ndersa këtë vit burime nga këshilli bashkiak bëjnë më dijë se bashkia nuk ka prezantuar asnjë projekt/vendim për uljen e taksave dhe se ata nuk janë në dijeni të një situatë të tillë, çka e bënë veprimin të paligjshem.