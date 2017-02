“Kurora e Mbeturinave ”!

E konsideruar dikur si nje unaze e pashpallur ne zonen veriore te qytetit te Shkodre, rruga e Grudes se Re ne njesine Administrative Rrethina, eshte kthyer prej vitesh ne mjedis mbeturinash!Peisazhi i dikurshem me vreshta dhe pemtore, ia ka lende vendin kesaj panorame te shemtuar, ku banoret e zones e ndjejne veten te harruar, ndonëse jo me larg se 2 kilometra nga qyteti.

Shpresuan dy vite me pare se kujdesi ndaj tyre do te rritet, kur nga komune u perfshine ne Bashkine e Shkodres, por sot janë me te zhgënjyer.

Faktikisht nuk kane munguar deklarimet e herëpashershme te drejtuesve te Bashkise Shkoder për shtimin e masave dhe mjeteve ne funksion te pastrimit te mjedisit, por me keqardhje duhet thene se deri tani ne ketë beteje janë te humbur ! Kur nuk vihet nen kontroll për pastrimin kurora e qytetit siç eshte dhe kjo zone, atehere kuptohet se çfare ndodhe ne ato me larg !