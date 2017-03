U betonizuan dhe me pas u harruan!

Ky ishte justifikimi i bashkise Shkoder dhe vete titullares Voltana Ademi per muaj me radhe mbi rrugicen e “Kafes se Madhe” dhe 12 rrugicave te tjera ne lagjen “Gjuhadol” qe i jane nenshtruar rikonstruksionit. Por sot per çudine e te gjithe pas disa javesh nga betonizimi i tyre askush nuk shihet ne terren te punoje. Mos valle serish bashkia pret kolaudimin e tyre? Absurde te ngjajne te tilla situata te krijuara ne keto zona te vjetra te Shkodres, ne zemer te qytetit ku si per ironi pas kronikes se transmetuar ne tv1 channel, pusetat e hapura jane mbyllur me copa derrasash, si per te dhene sinjalin se edhe per muaj te tjere ato do te lihen ne kete gjendje.

Qytetaret e quajne kete qe po ndodh jashte normales dhe i kerkojne bashkise te veproje, duke mos zvarritur pa fund punimet.

Per afate as qe mund te flitet pasi ato jane kaluar e tejkaluar, por mbetet vetem qe projekti te mos zvarritet edhe per muaj te tere duke e zene stina e veres. Nderkohe nje realitet krejt tjeter paraqet lagjia “Xhabije” ku te pakten atje shihen disa punetore ne terren, edhe pse afatet edhe ne kete investim kane shkuar me dimrin. Bashkia Shkoder po tregohet totalisht e paafte ne drejtimin e qytetit dhe investimet ne fjale rrezikojne te jene shperdorimi i radhes qe i behet taksave te qytetareve.