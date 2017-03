“Dita e Hapur” per studentet

“Dita e Hapur” bashkoi sebashku studentet e Shkodres me perfaqesite e disa prej ambasadave te akredituara ne vendin tone ne pedonalen e letij qyteti. Ishte zgjedhur kjo forme per ti njohur te rinjte me programet e ndryshme arsimore që ofrohen nga keto shtete dhe procedurat për përfitimin e bursave studimore.

I pranishem ishte edhe ambasadori i SHBA Donald Lu i cili u ndal tek stenda e univeristeteve amerikane. Ai zgjodhi te shkembeje keto pak fjale me te rinjte e pranishem.

Numri nje i diplomacise Shqiptare Ditmir Bushati kerkoi qe kete investim per dijen ta perkthejme ne sherbim per vendin tone. Numri i te rinjve qe zgjedhin Europen, Ameriken apo Kinen per studime eshte ne rritje dhe kete e konfirmojne vete perfaqesuesit e ketyre ambasadave. Sinkrone .. 2 zonjat Takimi erdhi ne bashkepunim mes ministrise se jashtme dhe universitetit Luigj Gurakuqi.