“Mitrovica, renia e një qyteti” ishte tema e forumit të tretë”E drejta mbi qytetin” të organizuar në universitetin “Luigj Gurakuqi”. Si u bë që qyteti më i bukur në Ballkan në shekullin XIX të shndërrohet në qytetin më të shëmtuar në shekullin XXI? Ishte ky fokusi kryesor i debatit qe kishte për protagonist Nexhmedin Spahiun.

Cikli i debateve do të vijojë me 6 takimet e mbetura, që në fokus do të kenë qytetet e Prizrenit, Beogradit, Mostarit, Prishtines, Shkupit dhe Shkodren.