1 Maji, dite feste apo proteste?!

1 Maji njihet si Dita Nderkombetare e punetoreve, ku lindi si manifestim nga lufta e ketyre te fundit per te kerkuar dhe siguruar te drejtat, lirite dhe kushtet e punes e te jetes. Si nje dite zyrtare pushimi qytetaret shkodrane zgjedhin qe te festojne ne menyra dhe vende te ndryshme bashke me familjaret apo shoqerine e tyre, edhe pse prej disa prej tyre kjo dite duhet te jete nje proteste qe punetoret te kerkojne me shume te drejta ne pune.

Kjo dite, iu referohet protestave te punetoreve, per orar te punes 8 ore, per paga mesatare te garantuara, per pajisje mbrojtese ne vendin e punes etj,.Sindikata boterore e caktoi 1 Majin, diten ne te cilen te gjithe te punesuarit te ushtrojne presion ndaj qeveritareve per sigurimin dhe avancimin e te drejtave te tyre. Ndersa per qytetaret e vendit kjo dite vazhdon te jete nje dite pushimi dhe festimi.