Ne proteste per ndotjen nga fabrika

Banoret e komunitetit rom dhe egjiptian ne Lezhe kanë protestuar kunder ndotjes së ajrit nga fabrika e përpunimit të zorreve. Ata shprehen se jetesa është bërë e pamundur si pasoje e eres së rende nga transportimi i këtyre lendeve, qe ne te njejten kohe jane burim semundjesh vdekjeprurese. Femijet po na semuren dhe cdo ditë i dergojmë me urgjencë në spital shprehet një nga banoret.

Ata kërkojnë që të merren masa si nga fabrika e përpunimit ashtu edhe nga institucionet përgjegjese në të kundert do të bllokojnë qarkullimin e mjeteve të fabrikes në këtë rruge.

Burime zyrtare pranë Inspektorjatit të mjedisit në Lezhë bëjnë me dije se lidhur më këtë ceshtje janë derguar tre ispektor për të vezhguar situatën në fabriken e përpunimit të zorreve dhe në rast se do të konstatohen shkelje do të merren edhe masa.