Dita boterore e dhurimit te gjakut

Kryqi i Kuq Shqiptar Dega Shkoder, ka organizuar nje manifestim sensibilizues para Bashkise se qytetit me te rinjte dhe qytetare shkodrane, ne kuader te Dites Boterore te Dhurmit te Gjakut. Kjo nisme vjen menjehere pas nje sere iniciativash te ndermarra nga organizatoret, me qellim dhurimin e gjakut falas dhe ne menyre vullnetare, per te gjithe personat e semure dhe ne nevoje. Sipas koordinatores Vera Gjinaj, ka nje rritje deri ne 10 % te dhuruesve te gjakut falas, krahasuar me disa vite me pare.

Vullnetaret jane perhere te gatshem te kontribuojne ne veprimtari dhe tubime te tilla ndergjegjesuese me qytetaret, sipas proogrameve qe ne kemi, thekson Sekretari i Kryqit te Kuq Dega Shkoder, Shpetim Borçi.

Dhuruesit vullnetar, pervecese trupi i tyre stimulohet per te prodhuar elemente te ri gjaku, perfitojne nje pakete te plote analizash me nje vlere te konsderueshme mnetare te perpunuara ne Qendren Kombetare te Transfuzionit te Gjakut.