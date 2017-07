Bllokohet Kolektori i ujerave te zeza.

Molla: Ka shume vështirësi, mungojnë hartat e infrastrukturës

Bllokimi i kolektorit te ujërave te zeza te Dobraçit tek kryqëzimi ne Rus, ka bere qe prej dy ditësh pjesa dërmuese e mjeteve dhe punetoreve te ndërmarrje se ujësjellës kanalizimeve Shkodër te përqendrohet ne ketë pike. Mungesa e hartave te instalimeve te nëndheshme e ka vështirësuar mjaft punën, pasi duhen bere gërmime deri ne 3 metra thellësi.

Për normalizimin e gjendjes, do te ndërtohen 4 puseta te reja dhe lidhjet me kolektorin kryesor te qytetit, por kushtet ne te cilat punohet janë te rrezikshme pasi këtu kalon edhe kabulli i tensionit te larte:

Drejtori Molla e ka një apel edhe për qytetaret dhe shërbimet e policisë se Shkodrës nga te cilët kërkon bashkëpunim.

Besohet se deri ditën e hënë gjendja këtu do te normalizohet, dhe me pas do te vazhdohet me riparimin e rrugës dhe rregullimin e lulishtes. Ndërkohë nuk mund te mos theksohet se edhe ky është një tjetër rast qe tregon për papergjegjeshmerine qe është treguar me investimet ne Shkodër, ku u mungojnë edhe ato me elementaret qe janë hartat.