Furgoni i pasagjereve perplaset me nje automjet ne aksin Shkoder – Koplik

Nje aksident i rende ka ndodhur ne aksin rrugor Shkoder – Koplik ne afersi te fshatit Shtoj i Ri. Nje furgon pasagjeresh eshte perplasur me nje autoveture tip Opel. Nga aksidenti ka disa te lenduar te cilet jane transportuar per ne spitalin rajonal. Me shume plage ka drejtuesi i furgonit si dhe drejtuesi i mjetit. Po punohet per zbardhjen e shkaqeve, ku paraprakisht dyshohet mosrespektimi rregullave qarkullimit.