Dëgjesat publike të Ramës, Kryemadhi: Një skenar i ndërtuar për të bërë gjyqet e popullit nga individë…

Kryetarja e LSI-së Monika Kryemadhi e ftuar në studion e lajmeve të Abcnews ka komentuar edhe dëgjesat që bën kryeministri Edi Rama me qytetarët në të gjithë vendin.

Sipas saj, kjo strategji është vetëm propagandë.

“Më duket se një nga portalet e zbuloi që nuk ishin live, por me regjistrim. Për mua s’janë më dëgjesa, një skenar i ndërtuar për të bërë gjyqet e popullit nga individë…si lajme vere që duan të heqin vëmendjen nga farsa e zgjedhjeve të 25 qershorit, se edhe mediat edhe njerëzit merren me politikanët e korruptuar, jo me atë që ka ndodhur. Një lloj propagande, makiane e propagandës e PS ka ecur gjithmonë mirë për të bërë marketing lajmesh”.