Intervista e plotë/Kryemadhi: LSI në opozitë e hapur për një front kombëtar

Intervista e Kryetares së Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi për ABC News

-Si doli LSI nga këto zgjedhje?

Sigurisht që LSI doli me një rezultat më të mirë se zgjedhjet e 2013-ës, duke patur parasysh që patëm një deformim jashtëzakonisht të madh të votës. KQZ po mbyll raportin përfundimtar të zgjedhjeve, por ajo çka është më është e rëndësishme është se deformimi I votës nëpërmjet parave të krimit të organizuar do të prodhojë një politikë jo shumë efikase. Mund të themi që do të kemi një politikë e cila dashje pa dashje do të kthehet në shërbim të oligarkëve, të atyre që e subvencionuan dhe e sponsorizuan deformimin e votës. LSI nuk I ka mbetur gjë tjetër vetëm pozicionimin e saj në një opozitë frontale, e cila do ta pozicionojë LSI-në akoma më fortë në pozicionin e saj në funksion të një politike të vërtetë dhe në funksion të qytetarëve, sepse deformimi I votës ndodh për ti shërbyer pakicës dhe jo për ti shërbyer shumicës, kur në fakt zgjedhjet politike në një vend demokratik bëhen për të qeverisur shumica dhe jo për të qeverisur pakica.

-Në këtë parlament do të keni 19 deputetë, ndërsa në parlamentin e kaluar kishit 16 deputetë. Natyrisht që ishit në koalicion dhe patët një ndihmesë shumë të madhe nga koalicioni. Ju ka penalizuar mungesa e futjes në koalicion me një parti të madhe?

Jo, ne nuk ka penalizuar koalicioni. Ne na penalizoi Policia e Shtetit, e cila nuk ishte gjë tjetër veçse transportuesja e para-dhënësve, ose e blerësve të votës dhe përveçëse kësaj të gjitha ato segmente shtetërore dhe të krimit të organizuar, të cilët në vende të caktuara bëhej blerja e votës, ndërsa në vende të tjera kërcënoheshin njerëzit me jetën apo me djegien e shtëpive dhe bizneseve të tyre. Ky ishte penalizimi që ju bë jo vetëm LSI por edhe shumë partive të tjera politike, por mbi të gjitha ju bë votës së lirë në Shqipëri. Kjo është një gjë që do tu kushtojë shqiptarëve dhe akoma më shumë do ti kushtojë jetës së përditshme të rinisë shqiptare, dhe brezave që do të vijnë, sepse një demokraci e brishtë është cënuar akoma më shumë me metodat e deformimit të votës në zgjedhjet e 25 qershorit.

Ju flisni për deformim vote, por në fakt ka patur një ligj dekriminalizimi. A mendoni se ligji I dekriminalizimit ka arritur funksionin e tij në këto zgjedhje?

Ne këtë do ta shohim në të ardhmen, por ajo çka është më e rëndësishme është që ligji i dekriminalizimit pati një moment të vetin, por mos harrojmë që në blerjen masive të votës në zgjedhjet e 25 qershorit do të shikojmë që kriminaliteti është ulur këmbëkryq në të gjitha strukturat më të rëndësishme siç është Policia e Shtetit apo instittucione të tjera shtetërore, gjë që ne do ta ndjejmë në të ardhmen dhe çdo ditë e më shumë në proceset ekonomike, politike dhe shoqërore në Shqipëri.

Këto zgjedhje u menaxhuan nga qeveria Rama, keni qenë edhe ju pjesë e qeverisë me ministrat tuaj. Por pikërisht Policinë e ka pasur Partia Demokratike, ka qenë ministër teknik I Partisë Demokratike.

Ministri I Partisë Demokratike ishte një ministër teknik, por Drejtoria e Policisë ishte jashtë funksionit dhe urdhërit të ministrit, sepse ministri kërkoi shkarkimin e tre drejtuesve të komisariatieve, të cilët jo vetëm kishin cënuar statusin e tyre të policisë, por kishin cenuar dhe marrdhënien midis qytetarëve dhe policisë, megjithatë drejtori I Policisë nuk bëri shkarkimin e tyre. Unë kam qenë dëshmitare e shumë skenave të tmerrshme të Policisë së Shtetit, jo vetëm në qarkun e Elbasanit, ku makinat e policisë ishin shoqëruese të makinave të krimit të organizuar, pra të makinave të blinduara që shpërndanin para dhe ushtronin presion te qytetarët. Ne I kemi denoncuar me targa makinat e policisë, të cilat ishin gjatë ditës ishin me targa të policisë dhe gjatë natës ndërroheshin me targa fallco. Edhe pse janë bërë denoncime, Policia e Shtetit nuk ka reaguar absolutisht, por reagonte ndaj denoncimeve që bëheshin ndaj njerëzve të thjesht për ti arrestuar, sepse na doli një metodë që kandidatë të Partisë Socialiste denonconin qytetarë që gjasme shpërndanin para dhe policia I ndalonte ditën e premte, që këta qytetarë të mos kishin mundësi për të votuar ditën e dielë.

Do ta ndiqnin në Prokurori një çështje te tillë?

Ne kemi bërë një dosje, të cilën ja kemi dhënë vëzhguesve të OSBE-ODIHR-it për zgjedhjet e 25 qershorit. Ata nuk kanë pasur mundësi ti shikonin të gjitha këto ditën e zgjedhjeve, sepse në itenerarin e lëvizjesve të tyre shoqëroheshin nga Policia e Shtetit. Po unë nuk dua të marrim rolin e qaramanit këtu, sepse në fund të fundit ky është edhe misioni I opozitës, I cili është një mision për të ngritur zërin, për të ngritur problematikat që janë dhe për të luftuar deri në fund dhe për ti çuar të gjitha qëllimet e saj në funksion të qytetarëve dhe në funksion të njerëzve që janë më të drejtën. Ajo çka është më e rëndësishme është ngritja e një institucioni të vërtet demokratik, që në fakt shoqëria shqiptare e ka shumë të nevojshme sepse u bë gati 27 vjet që në vazhdojmë te jemi në një tranzicion jo vetëm politik, por edhe ekonomik.

Le të flasim pak për strategjinë tuaj parlamentare. Do të jeni në një parlament ku tashmë nuk funksionojnë koalicionet. PS ka një shumicë të konsiderueshme me 74 vota, është Partia Demokratike, si do të jetë LSI në këtë parlament?

Unë e kam thënë gjithmonë, e them dhe e kam bindje se opozita nuk është çështje numrash, është çështje morali. LSI e ka pozicionuar veten e saj tashmë në një pozicion frontal, në një opozitë frontale me qeverisjen. Pas mbledhjes së Kryesisë dhe në mbledhjen e parë të grupit parlamentar, menjëherë pas Konventës KOmbëtare, pozicionimi ynë ishte mëse I qartë, duke u bërë thirrje të gjitha partive politike për të krijuar një Front Kombëtar Opozitar, edhe partive që janë në parlament, edhe partive që janë jashtë parlamentit. Sepse opozita nuk bëhet vetëm ditën e enjte në parlament, opozita bëhet në çdo moment, në çdo rrugë në çdo emision sepse ndjenja e qytetarëve shqiptarë duhet zgjuar. Sepse sistemi i sotëm që Edi Rama ka ndërtuar është një sistem që do ti vendosi çmim çdo gjëje. Mund ti vendosësh çmim një fustani, mund ti vendosësh çmim një shtëpie apo makine, por nuk mund ti vendosësh çmim shpirtit të një populli. Dhe kjo është shumë e rëndësishme dhe shqiptarët do të fillojnë ta kuptojnë. Është periudha e verës, akoma njerëzit janë gjithashtu të hutuar dhe të shokuar nga ajo që ka ndodhur. Nuk e kanë menduar që gjërat do shkonin deri në këtë gradë. Edhe ju si gazetare e dini dhe keni bërë kronika e keni konstatuar që tronditja që I ndodhi euros në javën e fundit të zgjedhjeve ishte vërtet skandaloze. Thyerja e kursit të euros nga 142 lekë në 130 lekë do të thotë që në tregun informal të Shqipërisë qarkulluan miliona euro. Jo vetëm opozitës, por edhe Prokurorisë dhe institucioneve të tjera ju del për detyrë që të zbulojnë nga vijnë këto para, ku janë, si qarkullojnë dhe si përfunduan në këtë treg.

Në lidhje me pyetjen tuaj, sigurisht që ne do të kemi axhendën tonë parlamentare. Në shtator do të kemi dhe organizimin e grupit tonë parlamentar, ku kryetar I grupit do të jetë Petrit Vasili, do të kemi axhendën tonë për të ndjekur hap pas hapi të gjithë aktivitetin e grupit tonë parlamentar, por edhe në aktivitetin tonë jashtë parlamentit për problemet sociale, përsa I përket arsimit, shëndetësisë dhe shumë fushave të tjera që janë të prekshme për qytetarët dhe janë jetike për ta.

Sapo folët për një opozitë frontale, mendoni për një koalicion me Partinë Demokratike?

Unë e them gjithmonë, e kam thënë në Konventën KOmbëtare në fjalën time pas zgjedhjeve dhe në mbledhjen e kryesisë që LSI është gjithmonë e hapur për një Front Kombëtar opozitar pa dallime ideologjike. Sot Shqipëria nuk ka nevojë për ideologji, sot Shqipëria ka nevojë për një opozitë të fortë. Nëse ne do të kemi një opozitë të fortë do të kemi dhe një qeverisje më të mirë. Nëse do të kemi një opozitë të fortë do të kemi dhe një demokraci më të fortë, për të cilën Shqipëria sot ka më shumë nevojë. Është një vend I cili vazhdon të jetë në tranzicion.Shqipëria ëhstë nga të paktët vende ish-komuniste, e cila është ende në tranzicion të vazhdueshëm gjë që e bën të pamundur zhvillimin e mëtejshëm të Shqipërisë, zhvillimin politik-ekonomik dhe shoqëror. Theksoj shoqëror, sepse brezi I ri e ka më të domosdoshëm se kushdo tjetër që të ketë një vend që zhvillohet, që ecën përpara dhe që mbi të gjitha krijon një lloj stabiliteti për jetën e tyre, sepse për momentin Shqipëria nuk të ofron asgjë.

Jeni e hapur për një koalicion me PD-në, por si ju duket PD në këtë moment të sajin. Zoti Basha ka një grup parlamentar, ku emrat më të vjetër mund të jenë zoti Berisha, zoti Mediu, zoti Shehi dhe gjithë grupi tjetër parlamentar mund të jenë njerëz rishtar në politikë apo në betejën parlamentare. Ka një debat të brendshëm në PD, janë emrat e vjetër që janë lënë jashtë listës që kundërshtojnë Bashën. Si ju duket PD për numrat që ka në parlament?

Unë nuk dua të analizoj PD-në, sepse nuk më takon, duke patur parasysh që ata janë në debatet e tyre të brendshme dhe shpresoj që shumë shpejt ti zgjidhin këto debate, sepse mendoj që opozita duhet të jetë e bashkuar dhe nuk duhet të jetë e përçarë. Mbi të gjitha mendoj se pavarësisht programeve tona dhe axhendës sonë politike, në fund të ditës e gjitha duhet të shkojë drejt një pike dhe që është në funksion të qytetarëve. Dhe unë mendoj që nuk ka të bëjë me një garë midis PD-së dhe LSI-së apo partive të tjera se kush do të jetë opozita, por ka të bëjë midis alternativave që ne do të ngrejmë në funksion të qytetarëve dhe një opozite të drejtëpërdrejtë, po e përsëris sërish opozitë frontale, por mbi të gjitha edhe konstruktive, sepse opozitë nuk është vetëm gjithmonë për të kundërshtuar, por opozitë është kur ti ke një alternativë, e cila është alternativë më e mirë përballë asaj çka ofron sot qeverisja. Unë mendoj që shumë shpejt me fillimin e parlamentit të ri, ne do të kemi një platform dhe një hartë të qartë të gjithë grupeve parlamentare, por jam e bindur që edhe nga PS do të kemi sigurisht dhe lëvizjet e tyre të brendshme.

Deri tani po flet si kryetare e LSI dhe je shumë korrekt. Por në intervista dhe debate I referohesh një intuite tëndë politike. Të jep besim Lulzim Basha për të pasur një koalicion me të?

Mua më jep besim vetja ime. Besoj te vetja ime, por mbi të gjitha besoj te rinia jonë. Besoj te rinia shqiptare, sepse ata kanë ëndërra dhe ëndrrat e tyre duan ti bëjnë realitet. Unë nuk besoj as tek historitë dhe as te legjendat, unë besoj te vlerat e njeriut.

Por ky njeri bëri një aleancë me Edi Ramën në 17 maj për të hyrë në zgjedhje?

Për të hyrë faktikisht. Natyrisht që ajo aleancë e dëmtoi jashtëzakonisht shumë, e bëri që PD të ketë 200.000 vota më pak dhe bëri që sot jo vetëm PD por edhe gjithë spektri politik të jetë I paqartë për çka po ndodh. Unë mendoj që në Shqipëri historia e marrëveshjeve jotransparente duhet të marri fund. Pra çdo lloj marrëveshje që bëhet pavarësisht nga partitë politike, pavarësisht pozicionimit të tyre duhet të jetë transparente dhe duhet të jetë shumë e hapur për të gjithë shoqërinë, sepse në bazë të saj edhe krijojnë besimin dhe vendosin alternativat përballë njëra-tjetrës dhe për kë mendojnë që ata duhet të votojnë. Unë mendoj se PD-në e dëmtoi marrëveshja e 17 majit, pavarësisht se unë gjithmonë kam qenë partizane që PD duhet të hynte në zgjedhje, por mënyra se si u luajt ajo ka të bëjë midis dy aktorëve të marrëveshjes.

Zoti Basha në 17 maj duke u gdhirë 18 maj bëri një kolpo të dënueshme edhe nga anëtarët e vjetër të PD-së. Të jep besim intuita për të patur nesër një aleancë me të?

Unë them se njerëzit mësojnë nga gabimet, dhe duke mësuar nga gabimet nuk kanë për ti bërë më. Nëse I përërisin nuk është më gabim, është faj. Kështu që unë them se është një mundësi për të kuptuar dhe shikuar ato çka do ndodhin dhe më vonë.

Kryeministri I mandatuar për herë të dytë zoti Rama, megjithëse ishte korrik dhe tani është gusht vazhdon me dëgjesat publike. Si të duket strategjia që ka gjetur?

Mesa jam informuar një nga portalet zbuloi se këto dëgjesa nuk ishin live, dëgjesat ishin me rregjistrim, të cilat montoheshin, rregulloheshin dhe shpërndaheshin si live. Për mua këto nuk janë dëgjesa, nuk janë diskutime që bëhen me popullin, por janë grupe të caktuara njerëzish dhe individësh. Kemi të bëjmë me një skenar të ndërtuar në një mënyrë të tillë për të bërë gjyqet e popullit ndaj individëve që kanë punuar apo nuk kanë punuar. Këto janë lajme vere që duan të spostojnë vëmendjen nga farsa e zgjedhjeve të 25 qershorit, sepse po të shikojmë sot edhe media edhe njerëzit po merren me listën e 100 më të korruptuarëve, me listën e doktorëve apo zjarrëfikësve të pushuar. Nuk merret asnjeri me çfarë ka ndodhur më 25 qershor. Pra thelbi I të gjithë këtij sistemi që të gjithë e quajnë të kalbur e të prishur është deformimi I votës së lirë, deformimi I zgjedhjeve. Kemi të bëjmë me një lloj propogande të Partisë Socialiste, e cila ka funksionuar mjaft mirë, për të zhvendosur vëmendjen nga problem dhe për tu kthyer në një marketing lajmesh.

Kryeministri Rama kërkoi dorëheqjen e drejtuesve të hipotekave dhe spitaleve rajonale. A preket LSI-ja nga ky veprim?

Asnjë nga këto, sepse të gjithë përfaqësuesit tanë kanë qenë të larguar para zgjedhjeve. Por në fakt kjo nuk ka të bëjë me LSI-në apo ka të bëjë me PS-në. Unë nuk mendoj që ti mund ti shkarkosh në mënyrë kolektive, sepse ja I largove masivisht drejtorët e spitaleve, por si do të funksionojnë spitalet?! Spitalet sidomos ato bregdetare, tani në periudhën e verës janë 24 orë në funksion të pushuesve dhe kanë një fluks të madh. Apo drejtorët e hipotekave? Dakord, ja I hoqe drejtorët e hipotekave, problem në fakt qëndron njerëzit do vazhdojnë të marrin kartelën e pronës së tyre apo do vazhdojnë të marrin me para nën dorë? E gjithë kjo nuk ka të bëjë me individin, por ka të bëjë me sistemin. E ruajt zoti në këtë drejtim, sepse të shkatërrosh shtetin me një dëshirë është pak absurde.

Pse është kjo strategji e Ramës? Ka 74 votat, tashmë ka edhe timonin, LSI nuk e ka më dorën në timon…

Sepse e ka kuptuar që këto 4 vitet që kaluan nuk ka qenë LSI-ja ajo që e ka dëmtuar dhe penguar, por kanë qenë njerëzit që ka pasur rreth vetes së tij. Ka qenë atmosfera dhe ambienti që e rrethonte. Psh përsa I përket shëndetësisë, ne kemi qenë gjithmonë kundra, ne gjithmonë e kemi kundërshtuar, por asnjëherë nuk e ka pranuar, dhe sot shohim se si shante dhe turfullonte drejtorët e spitaleve, por faktikisht faji nuk është I drejtorëve, sepse drejtorët nuk kanë patur asgjë në dorë.

Mbështetës të tij thonë se është një mësim shumë I mirë që po I jep LSI-së, sepse ka qenë gjithmonë në qeveri, ka mbajtur militantët me vende pune në administratë, ta shkulim njeherë këtë idenë që ju bëhuni miliantët me mua, se unë ju rregulloj, ju gjej vende pune dhe se është një sistemim që Rama po I bën shtetit….

Kjo nuk ka të bëjë fare. Këtu kemi të bëjmë me një lloj propogande, e cila është sponsorizuar jashtëzakonisht shumë nga segmente të caktuara. Unë dua të them, për shumë njerëz që merren me sondazhe dhe që e dijnë shumë mirë: 70-80% e votës së LSI është votë që vjen nga mosha 18 deri në moshën 30 vjeç. Është një kontigjent njerëzish që janë student dhe gjimnazistë dhe pjesa tjetër janë të punuësuar në biznese ose janë të vetëpunësuar. Në 2013-n, menjëherë sapo ne bëmë koalicionin me Partinë Socialiste, Partia Demokratike e cila ishte në pushtet hoqi nga puna çdo punonjës të administratës publike, madje edhe pastrueset që kishin kartën e anëtarëisë së LSI-së. Edhe në marrëveshjen e 17 majit, të gjithë njerëzit e LSI-së ku ishin e ku nuk ishin u larguan nga puna dhe nuk nuk patëm një rënie të votave të LSI-së, madje patëm një rritje në përqindje në krahasim me partitë e tjera. Kjo ka qenë një lloj propogande, megjithatë unë jam e bindur që shumë shpejt të gjithë do ta shikojnë se si LSI-ja është një parti e të rinjve. Është një parti e të rinjve, sepse bazën kryesore të saj e ka të bazuar te rinia. Edhe listat e saj të deputetëve ishin me pjesën më të madhe me kandidatët të rinj, duke treguar që kjo parti e ka burimin e forcës dhe energjisë së saj te rinia. Dhe jam e bindur që do të vazhdojë në këtë rrugë, sepse rinia ka nevojë për një përkrahje politike, ka nevojë për një vend ku të shprehi mendimet e saj.

Do të kalojmë në mbledhjen e këshillit bashkiak të Tiranës, kanë qenë votat e dy këshilltarëve tuaj që krijuan kourumin e nevojshëm për të bërë mbledhjen ku u vendos rritja e çmimit të ujit. Më pas ata u përjashtuan nga LSI. Prisni që do të ketë rrjedhje të tjera, njerëz që do ti bashkangjiten pushtetit?

Çdo njeri që ikën nga LSI-ja në këto momente, do të thotë që kanë qenë te LSI-ja për përfitimet e tyre, nuk janë njerëz të idealeve apo të asaj çka përfaqëson LSI-ja. Nga kjo nuk ka asnjë lloj problemi, do të jetë një lloj katharsisi, do të jetë një vetëpastrim I LSI-së, sepse në fund të fundit sa më shpejt të iki ky lloj kontigjenti, aq më shpejt rigjenerohet LSI-ja, aq më shume krijohen mundësitë dhe hapësirat për shumë njerëz dhe individë të cilët u është bllokuar rruga. Një njeri që sot ikën nga një vend në një tjetër për shkak të beneficeve, biznesëve apo interesave të tij do të thotë që ka bllokuar shumë gjëra për shumë të tjerë. Pra largimet unë nuk I shikoj si diçka të tmerrshme, por si një gjë positive, sepse në një farë mënyre do të krijojë një çlirim të energjive të LSI-së dhe do ti japi asaj mundësinë për të bërë hapin e saj më të madh dhe kërkesat e saj për të rritur më shumë. E shikoj si një mundësi ripërtëritje dhe mbi të gjitha e shikoj si një lloj mundësie dhe një lloj hapësire shumë më të madhe për tu dhënë mundësinë dhe shansin shumë djemëve dhe vajzave të reja, të cilat kanë kapacitete dhe energji shumë më të mëdha se sa shumë njerëz që më shumë kanë përfituar nga LSI-ja, se sa I kanë dhënë asaj.

Si ndihet baza juaj, tashmë që edhe pse jeni rritur në numra, keni përfunduar në opozitë?

Në takimin që unë kam pasur, kam parasysh dhe Konventën e Korrikut, di të them që duke qenë një bazë kryesisht me të rinj është positive dhe energjike. Në dy kampingjet e fundit në Jalë, njëra me festivalin botëror të IOUSY-t, tjetra me disa qarqe të bënte përshtypje entuziasmi, energjia, pozitiviteti, dhe maturia dhe koshienca e tyre për pozicionimin e tyre në opozitë. Ata kanë ndërtuar një axhendë politike, por edhe sociale në aktvitetitin e tyre. Në 14-19 gusht do të kemi dhe kampin e LRI-së, që është një nga evenimentet më të mira që ne organizojmë në periudhën e gushtit. Përsëri aty do të ketë një pjesëmarrje shumë të madhe me gjimnazistë dhe studentë. Ajo çka më bën përshtypje te baza e LSI-është që shikoj një entuziasëm, një energji positive, por gjithashtu shikoj dhe një lloj thyerje për shkak të mënyrës se si u deformua vota, jo vetëm e LSI-së, por vota e të gjithë shqiptarëve. Nëse do të vazhdojë në këtë rrugë, ajo do të kthehet në një lloj urrejtje, e cila duhet të menaxhohet që të mos ketë pasoja shumë të mëdhaja. AJo urrejtje duhet kthyer në një lloj energjie positive për të përmbysur këtë sistem të kalbur që është ndërtuar nëpërmjet votës së blerë.

Zonja Kryemadhi, jeni Zonja e Parë e vendit?

Jo nuk jam Zonja e Parë e vendit, jam zonjë në shtëpinë time.

A është me kushtetutë kjo, një detyrim kushtetues?

E kam sqaruar shumë herë, nuk është me Kushtetutë. Është një vendim I këshillit të ministrave që ka të bëjë më shumë me protokollin e shtetit. Zonja e parë e shtetit nuk ekziston në Shqipëri.

Bashkëshorti juaj është President I vendit. Jam shumë kurioze si do bëhet në shtëpinë tuaj dialogu midis opozitës dhe Presidentit?

Në shtëpi ne nuk e kemi ngatërruar asnjëhere politikën. Konfliktet e mia politike me Ilir Metën gjithmonë kanë qenë jashtë mureve të shtëpisë . Jemi përballur ose në zyrat e partisë ose në parlament, pra vetëm në ambjente pune. Ilir Meta në të gjithë funksionet që ka patur deri tani, më bën shumë përshtypje që është shumë I kthjellët në detyrën e tij. Iliri është shumë I ftohtë dhe I kthejllët në funksionin e tij. Po ju tregoj dhe episod. Kur votohej në këshillin bashkiak unë nuk isha në Tiranë, por në Jalë me kampingun e të rinjve të Fierit dhe Elbasanit dhe po flisja me Ilirin në telefon. Dhe e pyeta se si e mendonte situatën? Përgjigja e tij ishte që tashmë ti bëhu lidere, të takon të vendosësh, kjo është në dorën tënde. Aty isha me Petrit Vasilin, I cili më tha që mirë të ka thënë Ilir Meta, sepse kjo është një që gjë që vendimin duhet ta marrim vetë. Unë jam e bindur që Ilir Meta do të jetë një President shumë I mirë, për të vetmen arsye se Iliri gjithmonë ka vendosur përpara të gjithave stabilitetin e Shqipërisë. Edhe kur LSI-ka patur kostot e saj shumë të mëdha, Iliri ka vendosur stabilitetin e Shqipërisë dhe në fakt ka bërë shumë mirë. Sepse ky pozicion e ka lartësuar jo vetëm Ilirin, por edhe LSI-në.

Do të bënit një koalicion si kryetare e LSI-së me Ramën pas 4 vjetësh për të ardhur sërish së bashku në pushtet?

Unë jam partizane që partitë politike nuk duhet të bëjnë koalicione parazgjedhore. Partitë politike duhet të hyjnë në garë, të marrin vota dhe më pas të ecin në rrugët e tyre të koalicioneve. Koalicioni nuk duhet të jetë për shkak të pushtetit, por për shkak të anës programore dhe të asaj që partitë përfaqësojnë. Ti mund të bësh një koalicion me PS-në siç ne bëmë në 2013-ën, por ama ne nuk duhet të ishim përfshirë absolutisht në skemat qoftë për rritjen e taksës së biznesit apo për shëndetësinë falas që dështoi apo projektligjin e arsimit të lartë, marrëveshje të cilat kushtëzuan raportin tonë me PS-në, por nga ana tjetër edhe dëmtuan. Pra u bëmë dhe në bashkëfajtor në këtë situatë që ka sot ekonomia, arsimi dhe shëndetësia shqiptare. Edhe pse ne nuk ishim pjesë e kësaj skeme, por koalicioni na diktonte që ne të mos jepnim argumentat tona, ose të mos kundërshtonim apo të mos votonim kundra. Pra mendoj që koalicioni duhet të jetë paszgjedhor, në mënyrë që pas zgjedhjeve ti të ulesh dhe të rakordohesh për pikat e tua programore dhe aty ku keni gjërat e përbashkëta për ti realizuar.

Basha ju jep besim që nesër të bëj një opozitë për të ardhur në pushtet të dy bashkë?

Unë mendoj që ne nuk duhet të krijojmë besim tek individët, unë mendoj që ne duhet të krijojmë besim te grupet shoqërore që ata përfaqësojnë. Pra unë dua të besoj te Partia Socialiste, unë dua të besoj te Partia Demokratike, te Partia Republikane etj. Unë mendoj që njerëzit nuk duhet të besojnë te Monika, por te vlerat që ka LSI-ja dhe jam e bindur që klasa e re politike, e cila shpresoj që me fytyrat e reja që do të ketë në parlament të prodhojmë diçka ndryshe. Të mos prodhojmë një parlament kukllash, por të kemi një parlament të vërtet, që të ketë një debat të mirëfilltë, jo vetëm profesional, por edhe politik. Shpresojmë te grupimet politike, sepse nëse ringrejmë individët nuk kemi bërë gjë tjetër veçse kemi prodhuar Enver Hoxha të tjerë.

Nëse do tju kërkonte një koalicion Berisha nesër?

Doktorin për hir të së vërtetës e kam vlerësuar. Nuk kam absolutisht mëdyshje përsa I përket staturës së tij si politikan dhe si drejtues. Është ndër njerëzit më fisknik në jetën politike me të mirat dhe të këqijat e veta, sepse nuk ka politikanë që nuk ka marrë gabime në jetën e tyre dhe karrierën e tyre politike.

Mendoni se do ti afrohet zoti Basha do ti afrohej zotit Berisha?

Do të shpresoja që ti afrohej, për të vetmen arsye se PD ka nevojë për një frymë.