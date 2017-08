Të gjithë përdoruesit e këtyre rrjeteve nuk mund të bëjnë asgjë me të, as shpërndajnë, pëlqejnë apo komentojnë diçka.

“Black out” i këtyre rrjeteve sociale vazhdon prej disa minutash dhe nuk dihet se për sa do të vazhdojë.

Mesa duket makthi i disa njerëzve për një botë pa rrjetet sociale po bëhet realitet. Pritet të zbulohet më vonë se çfarë ka ndodhur me to, por ndërkohë në këto minuta njerëzit mund të përfitojnë që të njihen pak më shumë me ata që i rrethojnë.