Sarandë, 4 turistë me skaf rrezikojnë të mbyten në det

Katër turistë rrezikuan jetën e tyre ndërsa ndodheshin në det me një mjet lundrues.

Moti i keq me erëra të forta përfshiu shumë zona të vendit, përfshirë edhe bregdetin e Sarandës ku udhëtonin me skaf 4 turistët, përkatësisht me iniciale B.S, L.V, F.B dhe A.A.

Policia bëri me dije se mjeti lundrues që rrezikohej të mbytej ndodhej në vendin e quajtur zona e “Manastirit”.

“Shërbimet e Policisë Kufitare dhe Roja Bregdetare pas marrjes së sinjalizimit për ndihmë janë nisur në drejtim të zonën ku kishin mbetur me mjetin lundrues skaf, katër shtetas suedezë të cilët kërkuan ndihmën e policisë, pasi deti ishte me shumë dallgë dhe rrezikonin të mbyteshin.

Shërbimet e Policisë kanë bërë të mundur dhënien e ndihmës duke e nxjerrë në breg të detit turistët së bashku me mjetin lundrues. Turistët ndodhen në gjendje të mirë shëndetësore”, sqaron policia e Vlorës.