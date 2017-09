Pika e kritikave është drejtësia

Mbi të gjitha Rama mund ta argumentojë përpara Komisionit Europian se statusi kandidat i Shqipërisë është stabil dhe i pjekur për fillimin e bisedimeve. Edhe pse zgjerimi i BE është ngrirë, me kandidatët e tjerë të Ballkanit perëndimor po bisedohet akoma. Vitin e kaluar Shqipëria mbeti në zonën e pritjes për të dëshmuar “pjekurinë zgjedhore”. Sipas konceptit shqiptar ata shkuan jashtëzakonisht qetë dhe poashtu zgjedhja e presidentit të ri Ilir Meta, shkoi pa probleme themelore, raporton Botasot.

Por Komisioni Europian ka një listë të gjatë të kushteve që lidhen me Gjykata të pavarura ose luftën kundër krimit të organizuar, që kryesisht lidhet me trafikimin e drogës. Komisioneri europian, Johannes Hahn, gjatë vizitës në Durrës lavdëroi procesin zgjedhor në Shqipëri si “të qartë dhe transparent”. “Në përgjithësi,” mendoi ai, “shoh përparime.” Dhe ai uroi që qeveria e re të bëjë hapa para në rrugën europiane.

Por shtete si Gjermania kanë llogari tjera me vendin e shqiptarëve. Gjatë vitit të kaluar atje kanë kërkuar plot 54.000 shqiptarë azil – një keqpërdorim i lirimit të vizave që nga 2010. Përkundër paralajmërimit të qeverisë shqiptare, zanati i azilkërkuesve nuk është ndalur dhe tani vijon me intensitet të lartë edhe në Francë. Pak është raportuar për gjeneratat e dyta dhe të treta të shqiptarëve në Greqi dhe Itali. Ata kanë të zhvilluar kulturën e përshtatjes dhe integrimit.

Projekti i dashur i BE për Ballkanin, është krijimi i një zone të përbashkët ekonomike të gjashtë vendeve të Ballkanit perëndimor. Zyrtarisht Shqipëria qëndron pas projektit me 115 programe integruese – që do ndihmonte në përmirësimin e infrastrukturës dhe tregtisë së lirë në rajon. Por jo pak – gjithashtu edhe në kampin qeveritar – frikësohen për një plan pritjeje në integrimin e BE. Disa kanë krejtësisht shqetësime tjera. Ata frikësohen se një “union i vogël” i vendeve të Ballkanit perëndimor do dominohej nga fuqia ekonomike e Serbisë, dhe paralajmërojnë një hegjemoni serbe në këto hapësira./Bota sot

Pezullohet ministria europiane

Në fund media austriake “Die Presse” shkruan edhe për pezullimin e ministrisë për euro-integrime dhe zëvendësimin e saj me ministrinë e diasporës, që do udhëhiqet nga Pandeli Majko. Ai ishte kryeministër gjatë kohës së Luftës së Kosovës 1999./Bota sot

