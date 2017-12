Pema më gjigante, rreth 654 km e gjatë, ja ku ndodhet

Piloti i linjës ‘Airbus’ në Gjermani ka dhënë një shenjë për frymën festive duke bërë pemën e Krishtlindjeve gjatë një fluturimi.

Ekuipazhi që po testonte aeroplanin Airbus A380 publikoi imazhin e krijuar në faqen e internetit Flightradar24. Nëse ky udhëtim do bëhej me makinë, do ishte 654 km e gjatë.

Pema që duket e kompletuar me zbukurime fillon që nga Hamburgu deri në Sttugart. Pema ishte me disa ngjyra, të cilat reflektonin lartësitë e ndryshme të aeroplanit.

Asnjë pasagjer nuk ishte në bord kur po bëhej ky testim.