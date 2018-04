Meta me të rinjtë e trevave shqiptare: I inkurajova që të udhëheqin ndryshimet në vendet e tyre

Kreu i Republikës së Shqipërisë, Ilir Meta, mori pjesë në një takim me një grup të rinj nga trevat shqiptare.

Lajmin e bën të ditur vetë kreu i shtetit në një status në Facebook, ku shkruan se ndau me ta ide e mendime për rolin e brezit të ri në proceset europiane të rajonit tonë.

“I inkurajova që me energjinë, idetë e vizionet e tyre të udhëheqin ndryshimet në Shqipëri, Kosovë, Luginën e Preshevës, Maqedoni dhe Malin e Zi,” shkruan ai.

Statusi i plotë

Me mbresa të veçanta u ndava sot nga një takim tepër i hapur, i ngrohtë e vëllazëror me një grup të rinjsh nga të gjitha trevat shqiptare, me të cilët shkëmbyem mendime e ide mbi rolin e kontributin e brezit të ri në ditët e sotme, veçanërisht në proceset evropiane të rajonit tonë. I inkurajova që me energjinë, idetë e vizionet e tyre të udhëheqin ndryshimet në Shqipëri, Kosovë, Luginën e Preshevës, Maqedoni dhe Malin e Zi. Është koha që të kthejmë vëmendjen tek arsimi, jo vetëm si investimi më i sigurtë për të ardhmen por edhe si mjeti më efikas unifikues mes shqiptarëve në rajon.

(e.f/BalkanWeb)