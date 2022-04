Nga numri i delegatëve te folësit, mes tyre edhe të rikthyerit, detaje nga Kuvendi Kombëtar i PD

Komisioni i Rithemelimit do të mbajë ditën e nesërme Kuvendin Kombëtar të Partisë Demokratike. Kuvendin që do të nisë në orën 10:00 do te marrin pjese 1 mije e100 delegate te zgjedhur nga deget e PD ne te gjithe Shqiperine.

Bashke me ta do te jene edhe anetaret aktuale te Keshillit Kombetar, plus delegatet e rinise dhe gruas dhe nr shkon ne 1800 delegate.

Do te kete 20 foles, prej te cileve figura te rikthyer ne PD, themelues, personalitete nga jashte dhe te rinj. Parashikohet qe votimi per anetaret e rinj te Keshillit Kombetar te nise ne oren 13.00. Kuvendi do te propozoje ndryshime statutore dhe do te votoje per Keshillin e ri Kombetar.