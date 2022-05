Miq nga Malesia e Madhe vijne ne emisionin ‘’Start’’ per te treguar per aktivitetin e fundit dhe nje ser angazhimesh qe kane pasur. E ftuar ne emisionin ‘’Start’’ ne Tv1 Channel, Rita Shkurtaj kryetarja e shoqates ‘’Xhubleta e Alpeve Shqiptare’’.

Shkurtaj: U realizua dicka shume e bukur qe po te ishin mbledhur shume insitucione bashke nuk do te mund ta realizonin. Ky aktivitet pati shume larmi, nga moshat me te vogla deri tek maturantet. Te gjithe u ndjen aq komod dhe shume besimplote qe jane malesor.

Une po e them publikisht, nuk e kam thene me heret. Ky ishte si nje test per te pare shtrirjen e xhubletes dhe sa dashamir jane nxensit ne lidhje me xhubleten. Kam perjetuar nje dashuri te papar te ketyre nxenesve qe te gjithe kishin deshiren ti vishnin. U ndjen shume komod edhe pse ishte temperature shume e larte, te gjithe e mbajten veshur xhubleten deri ne fund dhe nuk donin ta hiqnin nga trupi. Kjo nuk eshte dicka e perditshme, prandaj te gjithe donin ta shijonin pafund.

Ky eshte vetem hapi i pare, pasi gjithe kjo dashuri meriton te shperblehet. Shume aktivitete te tjera na presin, ky ishte vetem fillimi.