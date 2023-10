Parashikimi i motit për sot në Shqipëri, temperatura deri në …

Shërbimi Meteorologjik Ushtarak bëri të ditur se për ditën e shtunë vendi ynë do të jetë nën ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme.

Moti parashikohet i kthjellët në pjesën më të madhe të territorit, përjashtuar vranësirat mesatare kalimtare në relievet malore në juglindje të vendit. Mjegullina do të jetë prezente përgjatë luginave.

Era do të fryjë me drejtim verilindje-veriperëndim me shpejtësi mesatare 1-8m/sek ndërsa përgjatë vijës bregdetare dhe lugina era fiton shpejtësi 10-13m/sek. Valëzimi në dete të do të jetë i forcës 1-2 ballë.

Temperaturat parashikohen: