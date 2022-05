E ftuar në emisionin ‘’Start’’ në Tv1 Channel këngëtarja Mirela Brushtulli

Mengjesin e sotem ne emisionin ‘’Start’’ nje vajze shume e talentuar ne muzike. Ajo kendon prej vitesh edhe pse akoma eshte e vogel, vetem 16 vjec. Sot tregon me shume per çmimet qe ka arritur te fitoje me angazhimin e saj ne muzike. E ftuar ne emisionin ‘’Start’’ ne Tv1 Channel kengetarja Mirela Brushtulli.

Brushtulli: Pasioni per muziken ka filluar qe ne klasen e katert. Atehere fillova qe te marr pjese ne aktivitete te ndryshme qe shkolla zhvillonte. Me vone mora pjese tek ‘’Bilbilat e Vegjel’’ ne Shkoder, ku fitova shume cmime dhe kjo me beri qe te vazhdoj me tej endrren time per kengen.

Mesuesi i muzikes ne shkolle me ka nxitur te vazhdoj kete enderr dhe i jam shume mirnjohese. Ai erdhi ne klase per te na provuar se si kendonim , beri disa vokalica dhe e shikoi se deshira ime per te kenduar ishte shume e madhe.

Me kalimin e viteve filloj te me pelqej muzika klasike dhe une zgjodha te jem pjese e gjimnazit ‘’Prenk Jakova’’. Jam ne vitin e pare dhe studio per kanto. Kam fituar cmimin e pare tek kontursi ‘’Pjeter Gaci’’,ku u perfaqesova me nje pjese shume te bukur lirike.