Çmendet moti, sërish rritje të temperaturave deri në 41 gradë

Sipas MeteoAlb: Territori Shqiptar gjatë paradites do të jetë në ndikimin e kthjellime në ultësirën perëndimore dhe kalimeve të pakta të vranësirave në zonat malore.

Por orët vijuese sjellin kalime varënsirash nëpër territor ku në zonat malore herë pas here vranësirat do të pësojnë zhvillime të përkohëshme duke sjell reshje shiu në zonat Veriore.

Temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes, Por do të mbeten kostante në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 17°C deri në 41°C.

Piku 41 gradë do të shënohet në Elbasan, ndërsa pas tij vjen Tirana, Berati e disa qytete të tjra që do të shënojnë 40 gradë. Ndërsa Erseka do të regjistrojë temperaturën më të ulët prej 33 gradësh.

Era do të fryjë lehtë me shpejtësi 30 km/h nga drejtimi Verior – Veriperëndimore duke krijuar në brigjet detare dallgëzim të ulët.