Ulje të temperaturave dhe reshje shiu, çfarë rezervon moti për sot

Sipas MeteoAlb: Depërtimi i një mase ajrore të ftohtë nga veriu i Europës drejt vendit tonë do të sjellë vranësira dhe shira në të gjithë territorin, herë pas here rrëbeshe shoqëruar me mini -stuhi të forta ere dhe shkarkesa elektrike.

Në zona të izoluara priten stuhi breshëri. Nuk do te mungojnë gjithashtu intevalet me kthjellime, kryesisht në ultësirën perëndimore.

Megjithatë moti mbetet i paqëndrueshëm pothuajse gjatë gjithë ditës ku vranësirat dhe rrebeshet e shiut do të jenë dominante.

Temperaturat e ajrit do të ulen ndjeshëm në mëngjes dhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 9°C deri në 31°C.

Temperaturat maksimale nuk do të shkojnë më shumë se 31 gradë ( Elbasan dhe Gjirokastër) ndërsa ato minimale do trë zbresin deri në 24 gradë kryesisht në Pukë, Peshkopi dhe Korçë.

Era do fryjë mesatare dhe e fortë me shpejtësi mbi 50 km/h nga drejtimi verior dhe veriperëndimor duke krijuar në brigjet detare dallgëzim mbi 4 ballë.