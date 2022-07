Mblidhet sot Këshilli për Rregulloren, ja kur vendoset ‘fati’ për mandatin e Olta Xhaçkës

Mbahet sot Këshilli për Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetin, ku do të diskutohet mbi mandatin e deputetes Olta Xhaçka, pas akuzave të opozitës se burri i saj ka përfituar nga qeveria si investitor strategjik. Mësohet se mbledhja që do të mbahet në Kryesinë e Kuvendit, do të nisë në orën 13:00.

Kujtojmë që 14 deputetë të PD kanë kërkuar dërgimin në Gjykatën Kushtetuese të mandatit të deputetes Olta Xhaçka, me arsyetimin se ajo ka përfituar, nëpërmjet bashkëshortit të saj, statusin e investitorit strategjik, duke marrë në përdorim pasuri publike.

Për demokratët kjo është shkelje e rendë e kushtetutës dhe ligjit, për shkak se deputetit i ndalohet të përfitojë pasuri publike.