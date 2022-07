“Sistemi vuan nga korrupsioni, zbatimi i ligjit i ulët”, EurActiv një ditë pas çeljes së negociatave me BE

Teksa dje u çelën zyrtarisht negociatat me Bashkimin Europian, agjencia e njohur e Brukselit, EurActiv shkruan se pengesa më e madhe e Shqipërisë në rrugën e integrimit është sundimi i ligjit.

Sipas ekspertëve, sistemi shqiptar i drejtësisë ende vuan nga korrupsioni i përhapur, mungesat profesionale dhe joefikasiteti strukturor, me besimin e publikut tek gjykatat dhe zbatimi i ligjit që mbetet jashtëzakonisht i ulët.

“Reforma në drejtësi e mbështetur nga BE filloi në Shqipëri në vitin 2016 dhe parashikon verifikimin e çdo prokurori dhe gjyqtari në vend. Procesi, megjithatë, ka ecur me ritme të ulëta dhe ka qenë i mbushur me vështirësi.

Me pak se gjysma e anëtarëve të gjyqësorit janë verifikuar, gjysma kanë dhënë dorëheqjen pasi kanë vlerësuar pasurinë, reputacionin dhe kualifikimet e tyre. Kjo e çoi Gjykatën Kushtetuese dhe Gjykatën e Lartë në bllokim për gati dy vjet dhe shkaktoi një grumbullim të çështjeve deri në dhjetëra mijëra.